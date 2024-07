EU innfører straffetoll på kinesiske elbiler

Tollsatsene varierer fra 17,4 til 37,6 prosent. Dette legges på toppen av dagens toll på 10 prosent og innføres allerede på fredag.

EU-kommisjonen frykter ikke at dette vil føre til at elbiler blir dyrere, noe som kan forsinke det grønne skiftet. Det handler om å beskytte europeisk bilindustri og arbeidsplasser ved å sørge for like vilkår, heter det fra kommisjonen.

Kommisjonen legger vekt på at elbilindustrien i Kina tjener på «urettferdige subsidier» fra kinesiske myndigheter, noe de mener kan skade produsenter i EU-land.

Samtaler mellom representanter for EU og Kina har pågått lenge, og vil fortsette fram til beslutningen i oktober, ifølge EU-kommisjonen.

Dersom medlemslandene går innfor permanent toll på kinesiske elbiler, vil disse gjelde for fem år.

