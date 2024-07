Ingen statlige oppkjøp med regjeringens nye næringspolitikk

– Det er så langt ikke lagt opp til å etablere dette, sier Sandvik.

«Under arbeid»

Det er heller ikke gjort en selvstendig utredning av instrumentet, men Sandvik sier at en slik etablering har blitt vurdert.

– En rekke tiltak ble utredet og vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av regjeringens politikk for det direkte statlige eierskapet i Eierskapsmeldingen, herunder også et statlig eierskapsinstrument, skriver Sandvik.

Eierskapsmeldingen ble lagt fram i oktober 2022, men der er et slikt eierskapsinstrument ikke nevnt.

Da tidligere næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i fjor høst la fram status etter to år i departementet, altså etter eierskapsmeldingen, skrev departementet at utredningen av et statlig eierskapsinstrument var «under arbeid». Det samme gjaldt punktet om å åpne for å kjøpe seg inn i selskaper av strategisk interesse.

Nasjonalt farmasiselskap?

I Hurdalsplattformen ble regjeringen også enige om å «Utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon, enten i egenregi eller i samarbeid med øvrig industri.»

De ble også enige om å etablere et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler.

– Vi mener det er viktig å jobbe aktivt innenfor helseområdet, sa Støre på pressekonferansen i Hurdal.

Vestre, som nå er helseminister, redegjorde for status i dette arbeidet i et svar til Stortinget i juli i år.

Han viste til at regjeringen har lagt fram et « Veikart for helsenæringen ».

– Veikartets punkter om nasjonal strategisk satsing på legemiddelproduksjon og utredning av katapultsenter for helsenæringen, vil kunne stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon. Tiltakene bidrar således til oppfyllelse av Hurdalsplattformpunktene om etablering av et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler, samt om etablering av et nasjonalt farmasiselskap, skriver han til Stortinget.

