– Angriper de, vil vi svare uforholdsmessig

Det har kommet en rekke nyheter om spenningene i Midtøsten det siste døgnet.

Israel-Hezbollah

Ifølge to kilder kjent med etterretningen sitert av CNN, ser Hezbollah ut til i økende grad å kunne angripe Israel uavhengig av hva Iran måtte ha som hensikt å gjøre.

Israelske tjenestemenn tror målet for Hezbollahs respons kan være IDF-hovedkvarteret i sentrum av Tel Aviv eller Mossad-hovedkvarteret og andre viktige etterretningsbaser i Nord-Tel Aviv, ifølge Axios.

Israel fortalte USA at hvis Hezbollah skader israelske sivile som en del av sin gjengjeldelse for attentatet på sin øverste militære kommandør, vil Israel Defense Forces' respons være uforholdsmessig , ifølge to tjenestemenn sitert av Axios.

Ikke fly over Iran

Videre rapporteres det om en «uventet» NOTAM (Notice to Airmen) fra Egypt som instruerte flyselskaper om å unngå iransk luftrom mellom 03:00-06:00 norsk tid. Luftforsvaret i Egypt bekreftet, og varslet alle egyptiske flyselskap om å unngå det iranske luftrommet 7-8 august, men hevder det er på grunn av øvelse. Samtidig varslet Storbritannia en NOTAM i Beirut, Libanon.

Saudi-Arabias viseutenriksminister sa at attentatet på Hamas-lederen, Haniyeh, anses som en «åpenbar krenkelse» av Irans suverenitet.

Yemens Houthier sa at de målrettet to amerikanske destroyere nord for Rødehavet.