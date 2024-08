Harris leder i viktige vippestater

Både i Pennsylvania, Wisconsin og Michigan har Harris opparbeidet seg en ledelse på 4 prosentpoeng, ifølge målingen til New York Times og Siena College.

I alle tre stater sier 50 prosent av de spurte at de støtter Harris, mens 46 prosent sier de ville stemt på Trump, ifølge målingen som ble gjort fra 5. til 9. august. I overkant av 600 personer ble spurt i hver stat, og feilmarginen er på mellom 4,2 og 4,8 prosentpoeng.

Harris gjør det klart bedre enn president Joe Biden før han trakk seg. I hele det siste året har målingene i de tre statene vist at Trump og Biden lå mer eller mindre likt, eller at Trump ledet.

New York Times skriver at tallene er et klart oppsving for demokratene, men målingen viser også svakheter for Harris. Et flertall sier de har mer tillit til Trump når det gjelder økonomien og innvandring, temaer som er viktige i årets valgkamp.

