For Kapitals del er konsekvensen at Kjerkol i år troner på toppen av listen over årets største maktfall. For fallet var stort, og det ble ikke bedre av at Kjerkol forlot sin post rasende og forurettet. Rett etter sin avgang begynte hun på en renvaskingsprosess hvor hun har klaget på nemnden for studentsaker ved Nord universitet, og hun ønsker gjenvalg på Stortinget.