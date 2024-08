Høyre åpner for å skrote lovet skattekutt

Byrådet i Bergen, som består av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, lovet å halvere eiendomsskatten – et løfte som nå henger i en tynn tråd, skriver Klassekampen.

Byrådet lovet å kutte minst halvparten av eiendomsskatten som kommunen tar inn, noe som vil si rundt 400 millioner kroner. Men det har de ikke råd til – og administrasjonen beskriver situasjonen som en «selvforsterkende negativ spiral».

Nyinnsatt finansbyråd Jacob Mæhle (H) uttaler utsiktene er bekmørke og sier at det er enda verre enn folk har trodd. Han sier de skal møte bystyret med at de er villige til å snu hver stein.

– Vi må gå på akkord med egne ambisjoner for å få økonomien på rett kjøl. Ingenting er viktigere enn det. Og det må være enighet, så det kan stå seg over tid. Jeg skjønner at det ikke er lett for venstresiden å støtte et budsjett som reduserer eiendomsskatten, så vi er åpne for andre løsninger, sier Mæhle.

(NTB)