Det hvite hus: USA klare til å forsvare Israel mot iransk angrep

I et intervju med Israelske Channel 12 sier Kirby at det er vanskelig å vurdere muligheten for et iransk angrep, men han understreker at Det hvite hus tar iranske trusler på alvor.

– Vi tror at de er klare til å angripe om de skulle ønske det, og det er grunnen til at vi har skjerpet vår beredskap i regionen, sier Kirby, som er talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Vårt budskap til Iran er, har vært og vil forbli konsekvent. For det første: Ikke gjør det. Det er ingen grunn til å potensielt starte en slags fullskala regional krig. Og nummer to: Vi kommer til å være forberedt på å forsvare Israel om det må til, sier Kirby videre.

Iranske trusler

Iran har lovet en knallhard respons på drapet på Hamas-leder Ismail Haniyeh, som skjedde da han besøkte Teheran i slutten av juli, som Israel mistenkes for å stå bak.

USA har utstasjonert to flåtegrupper i Midtøsten og en ekstra skvadron med F-22-jagerfly.

Kirby sier at styrkene vil bli værende «så lenge vi føler vi trenger å ha dem der for å hjelpe til med å forsvare Israel og våre egne styrker og anlegg i regionen».

Optimisme for våpenhvile

Kirby sier at han ser optimistisk på mulighetene for en mulig avtale om våpenhvile som kan gjøre slutt på den ti måneder lange krigen og sørge for at de gjenværende israelske gislene kan returnere. Han beskriver prosessen som «konstruktiv», og sier at han ser fram til flere samtaler i Qatar i dagene framover.

Han vil ikke gi noen av partene skylda for at samtalene har gått i stå, og sier at både Israel og Hamas må være villige til å inngå kompromiss.

– Partene er fortsatt med, og det er bra. Det faktum at vi har gått over til et annet nivå her med arbeidsgrupper i Doha, det er ingen dum ting. Det betyr at partene fortsatt snakker sammen. Det betyr at det fortsatt er håp om at vi kan bli enige om de siste få detaljene og se framover, sier Kirby.

USA har de siste dagene gjentatte ganger uttrykt optimisme for forhandlingene, samtidig som Hamas har avvist at partene nærmer seg en enighet.

(NTB)