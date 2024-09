Putin sier han støtter Harris i presidentvalget

– Biden anbefalte å støtte Harris, og vi vil gjøre det samme, sa Putin torsdag ifølge Reuters. Harris tok over som Demokratenes presidentvalg etter at Biden trakk seg fra valgkampen i juli.

Han la til at hun har en smittende latter. Videre sa Putin at Trump innførte sanksjoner og handelsrestriksjoner, og at Harris «kanskje vil avstå fra sanksjoner».

– Vi vil respektere det amerikanske folkets valg, sa Putin. Utspillet kommer etter at amerikanske myndigheter onsdag innførte sanksjoner mot to russiske virksomheter og ti personer for å hindre russisk påvirkning av opinionen i USA.

Harris' motkandidat er ekspresident Donald Trump, som i sin tid i Det hvite hus hadde en imøtekommende tilnærming til den russiske presidenten og siden har skrytt av ham flere ganger.

(NTB)