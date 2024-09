Mandag møtte Jonas Gahr Støre (Ap) med Kinas president Xi Jinping i Beijing.

På NTBs spørsmål om hvordan han opplevde tonen i møtet da han tok opp kritikk av Kina, svarte Støre følgende:

– Den var god, åpen og ærlig. Det er noe med når man møter noen for andre gang. Selv om det har gått noen år – blir det en annen tone over bordet. Samtaler med kinesisk motpart blir noen ganger veldig manusdrevet, men det slapp vi her.

– Han og jeg snakket egentlig sammen over bordet, som simultanoversettelsen gjorde mulig. Da ble det en mer direkte samtale enn bare opplesning fra hver vår side. Sånn sett var det en god samtale, sier han.

Møtet mellom Støre og Xi fant sted i det såkalte statlige gjestehuset i Beijing. De to møttes også i 2010, da Xi nylig var blitt Kinas leder og Støre var utenriksminister.

Visumfrihet

Videre kunngjorde Støre etter møtet at norske statsborgere ikke lenger trenger å søke visum for opphold i Kina på opptil 15 dager.

– President Xi (Jinping) tok selv opp at Kina ønsket å gi Norge 15 dagers visumfrihet, noe vi har ønsket og som vil være en forenkling for næringsliv, turister og diplomater, sa Støre til den frammøtte pressen etter møtet med Xi.

Det er relativt få land som har en slik visumfrihet, i Europa gjelder dette blant andre Frankrike, Tyskland og Italia. Det er uklart når visumfriheten trer i kraft.

Det er også uklart om en lignende visumfrihet gjelder kinesiske statsborgere som besøker Norge.

Minoriteter

I møtet tok Støre opp situasjonen for uigurene i Xinjiang, minoriteten i Tibet og menneskerettssituasjonen i Hongkong i møtet med president Xi Jinping i Beijing.

– Vi hadde en åpen diskusjon der vi har ulike syn. Jeg tok opp den uroen mange i Norge kjenner på om minoritetenes stilling i Xinjiang, Tibet, og menneskerettssituasjonen i Hongkong, sier Støre etter møtet.

– Han svarer på det på måter vi er kjent med, at det er indre anliggender i Kina. Det handler om forhold de har rett til å gå inn i. Han hadde en lang gjennomgang av Hongkongs historie, sa Støre etter møtet, sier han.

Støre sier at han både overfor Xi og nasjonalforsamlingen sa at Norge sier ifra på en respektfull måte.

– Vi bruker de kanalene vi har til å markere det vi står for. Det mener jeg denne dialogen åpner for. Det var tid og rom for det med presidenten, sier Støre.

(NTB)