Tidligere i år fullførte EU reformen av sin migrasjons- og asylpolitikk i et forsøk på å sikre såkalt «obligatorisk solidaritet», et system der alle 27 medlemsland tar sin rettferdige andel asylsøkere. Reformpresset kom særlig fra land med kystlinje mot Middelhavet som hevdet seg overlatt til å bære byrden alene for tilstrømningen av afrikanske båtflyktninger.

En høylytt motstander av denne linjen er Geert Wilders, lederen av det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (PVV) som i sommer vant 35 av 150 seter i det nederlandske parlamentet og dannet regjering med tre andre partier.

– EU er et slags monster. Hvis du gir unionen mer makt vil den bare ha mer, og den gir det ikke tilbake. Det er for sent å oppløse EU, men la oss ta noe makt tilbake til hovedstedene – eksempelvis innen innvandring, sa han til CNBC under Ambrosetti Forum i Italia denne helgen.

Les også Flere partier slutter seg til Orbans EU-allianse Stadig flere ytre høyrepartier slutter seg til Viktor Orbans nye allianse i EU-parlamentet. Dansk Folkeparti og det nederlandske Frihetspartiet er nyeste tilskudd.

Vil ha asylunntak

Wilders hevder det økonomiske samarbeidet som ligger til grunn for EU har utviklet seg til en dyp politisk integrasjon mellom medlemslandene.

STATSMINISTER: Dick Schoof i Nederland. Foto: NTB

– Alle politikere som er i utakt med europeiske velgere sier: «Vi vil ha mer integrasjon», men folket vil ikke ha det, de vil ha løst sine egne hjemlige problemer. Jeg tror de fleste beslutningene bør tas i nasjonalstaten og de nasjonale parlamentene, fortsatte han.

PVV-lederen har tidligere ivret sterkt for å ta Nederland ut av EU, men erkjenner overfor kanalen at han nå har gått bort fra standpunktet om «Nexit» og heller vil ha en såkalt «opt out»-mulighet fra EUs asylregler.

– Det er veldig viktig at vi prøver å styrke grensene være, men til syvende og sist må vi gjøre det nasjonalt. Vi må ha kontroll over egne asylregler og egen grensekontroll. Ethvert land som ikke er i stand til å avgjøre hvem som er velkommen er egentlig ikke et land, la Wilders til overfor CNBC mandag.

Les også «Trump-hvisker» og Putin-kritiker blir Natos nye leder Natos tungvektere får det som de vil. Mark Rutte – kjent som krass Putin-kritiker og kyndig diplomat – overtar som Nato-sjef.

– Trekk deg tilbake til historiens askehaug Russland fryder seg over sjokkvalget i EU, der både den franske presidenten Emmanuel Macron og den tyske forbundskansleren Olaf Scholz gikk på braknederlag.

En ustoppelig kraft møter en urokkelig mur USAs gjeld kan snart overstige BNP, og europeiske land må forbedre budsjettbalansen. En ny gjeldskrise kan være bare én trigger eller valg unna, skriver sjeføkonom Frank Jullum.

Ytre høyre-bølge

Ytre høyre-partier har gått klart frem over hele Europa det siste tiåret – drevet av en sterk tilstrømning av migranter fra Midtøsten og Afrika. Fremgangen var veldig synlig i valget til Europaparlamentet tidligere i år, og senest under valget i de tyske delstatene Sachsen og Thüringen.

VALGSEIER: For Alice Weidel, en av partilederne i Alternativ für Deutschland (AfD). Foto: NTB

I sistnevnte fikk Alternativ für Deutschland (AfD) nesten en tredel av stemmene, og dette var første gang siden andre verdenskrig at et ytre høyre-parti ble størst i et tysk delstatsvalg.

Lederne for ytre høyre-partiene hevder EU ikke har klart å håndtere det de kaller en innvandringskrise, og mener den økte populariteten viser at velgerne vil begrense innvandring og prioritere nasjonal sikkerhet.

Kritikere av partiene hevder de er splittende og forsøker å sabotere europeisk integrasjon og samhold. De påpeker også at fødselsraten i mange europeiske land er fallende, og at regionen trenger migrantarbeidere.