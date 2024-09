Sjokkavgangen mandag skjer i protest mot at von der Leyen nylig skal ha bedt Frankrike trekke hans kandidatur til den nye EU-kommisjonen og nominere en annen, skriver Breton i et brev til von der Leyen.

Brevet ble i sin helhet publisert på X mandag morgen.

– Jeg må derfor konkludere med at jeg ikke lenger kan tjenestegjøre i kommisjonen. Jeg går derfor av med umiddelbar virkning, heter det i brevet.

Hardtslående

69 år gamle Breton, som har vært kjent som en hardtslående kommissær for EUs indre marked, skriver også at von der Leyen – bak hans rygg – har bedt Frankrike bytte ham ut av «personlige årsaker».

– For få dager siden, helt på tampen av forhandlingene, ba du Frankrike om å trekke mitt navn – av personlige grunner som du aldri har diskutert direkte med meg, skriver han.

Det er imidlertid ingen hemmelighet at forholdet mellom Breton og von der Leyen tidvis har vært nokså anstrengt.

Som belønning for å bytte ut Breton skal Frankrike ha fått løfter om en mer innflytelsesrik post i den nye EU-kommisjonen, hevder Breton – som i brevet også stiller spørsmål ved von der Leyens lederskap.

Usikkerhet

Beskjeden fra Breton kommer dagen før von der Leyen etter planen skal presentere sin nye kommisjon i EU-parlamentet.

Men det er stor usikkerhet om hvor konkret tirsdagens presentasjonen vil være. Bretons avgang innebærer at minst to kommissærer ikke er på plass, ettersom Slovenia heller ikke har godkjent en kandidat.

Hvert EU-land har én kommissær.

Von der Leyen har kjempet hardt for å få flere kvinner inn i kommisjonen etter at de fleste landene ignorerte hennes oppfordring om å nominere både en mann og en kvinne for å sikre kjønnsbalansen.

(NTB)