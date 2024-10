Utspillet kommer etter at Trump, som er Republikanernes presidentkandidat, ble brifet av amerikanske myndigheter om iranske trusler mot ham.

– Om jeg var president ville jeg informert landet som truer, i dette tilfellet Iran, at om dere gjør noe for å skade denne personen, så kommer vi til å sprenge deres største byer og selve landet i fillebiter, sa Trump på et folkemøte i North Carolina onsdag.

Trumps valgkampstab opplyste tirsdag at Trump var blitt brifet av amerikansk etterretning om iranske planer om å likvidere ham.

Nyhetsbyrået AP får opplyst av en tjenesteperson med kjennskap til saken at møtet skjedde på forespørsel fra Trumps valgkampstab, og at informasjonen som ble gitt, ikke gjaldt trusler om potensielt nye angrep mot Trump.

Trump ble utsatt for et attentat i Pennsylvania i juli og kom så vidt fra det med livet i behold, og en mann er tiltalt for drapsforsøk etter et antatt attentat i Florida i september. Ingen av disse attentatene har blitt koblet til Iran.

(NTB)