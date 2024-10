Oljefondets anslåtte størrelse ved utgangen av 2024 gir retningslinjer for bruk av oljepenger på 2025-budsjettet.

Hittil i år har fondet økt med over 3.000 milliarder kroner siden årsskiftet på grunn av gode tider på verdens børser, skriver Aftenposten.

Etter 3-prosentregelen gir økningen Vedum nærmere 90-100 milliarder kroner mer til gode formål neste år. Også i 2024-budsjettet fikk han nesten like mye ekstrapenger.

Handlingsregelen på 3 prosent er en regel for å forvalte fondet til glede for fremtidige generasjoner, og Vedum har fortsatt svært mye å gå på, selv om det er usannsynlig at han velger å gjøre det.

Etter de siste anslagene ligger han nemlig an til et betydelig underforbruk i år. Selv om bruken av oljepenger etter de siste tallene øker med nesten 50 milliarder kroner i år, betyr det at han bruker bare 2,7 prosent av fondet, skriver avisen.

Med dagens verdi på fondet, vil 3 prosent bety å øke bruken av oljepenger med hele 150 milliarder kroner på neste års statsbudsjett. Det er summen av underforbruket i år og ekstra penger neste år. Men dette er trolig noe som ikke kommer til å skje.

– Det er så langt opp til handlingsregelen at det blir litt kunstig å forholde seg til 3 prosent. Økonomien går med normal kapasitet, og så høy pengebruk vil være mye mer enn Norges Bank legger til grunn. Da vil renten bli holdt høy lenger enn det nå ligger an til, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Vedum legger fram statsbudsjettet mandag 7. oktober.

