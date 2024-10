Israelske luftangrep drepte Hizbollahs øverste leder

Israels militære (IDF) skriver at angrepene i Libanon fredag og lørdag var rettet mot Hizbollah-mål.

– I løpet av de siste to timene har IAF (den israelske luftstyrken, jour.anm) utført omfattende angrep mot flere titall terrormål som hører til terrororganisasjonen Hizbollah i Bekaadalen og i flere ulike områder sør i Libanon, skriver IDF i et innlegg på X.

Militæret opplyser også at de har drept Muhammad Ali Ismail, som leder Hizbollahs rakettenhet, og at også hans assistent er drept. I tillegg skal flere kommandører i Hizbollah være drept i angrep sør i landet, ifølge IDF.

Betydelig opptrapping

De fem timene med kontinuerlige angrep natt til lørdag mangler sidestykke i konflikten til nå. Eskaleringen har ført til økt bekymring for at konflikten kan utarte ytterligere, og at Iran, Hizbollah og Hamas' viktigste støttespiller, skal involvere seg direkte i konflikten – og også USA.

Ifølge libanesiske helsemyndigheter ble minst seks drept og 91 såret i angrepet fredag, men tallet ventes å stige ettersom letearbeidet fortsetter.

Etter at kampene mellom Israel og Hizbollah trappet opp denne uken, har mer en 720 mennesker blitt drept i Libanon siden mandag, ifølge Libanons helsedepartement.

Iran skylder på USA

Irans utenriksminister Abbas Araghchi hevder at det har blitt brukt amerikanskproduserte bomber i angrepene. Han mener at USA deler ansvaret for angrepet.

– Mens det israelske regimet må stilles til ansvar for de grusomme forbrytelsene de har begått i det okkuperte Palestina og Libanon, kan man ikke se bort fra USAs medvirkning, sa Araghchi til FNs sikkerhetsråd fredag.

Han la til at «Israels krigshissing avhenger av USAs militære og politiske støtte».

Ifølge Pentagon ble ikke USA advart om angrepene på forhånd.

