SV vil ha lyntog mellom de største byene: – Dette er framtiden

– Med lyntog kan vi komme oss mellom Oslo og Bergen på to og en halv time. Dette er framtida, SVs nestleder og forhandlingsboss Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til NTB.

Han har ledet programkomiteen i SV, som tirsdag legger fram utkastet til nytt partiprogram. Der er satsingen på jernbanen tydelig:

«Vi vil få fortgang i elektrifisering av gjenstående jernbanestrekninger, øke kapasiteten på store godslinjer, og planlegge bygging av lyntog med konkrete etapper i Sør-Norge og Nord-Norge», heter det i det splitter nye forslaget.

– Det skjer en jernbanerevolusjon i alle nabolandene våre. Nå må Norge få opp øynene for hurtige togforbindelser, sier Fylkesnes.

Han viser til at kjøretøy, fly og fartøy samlet utgjør de største utslippene i Norge. Samtidig peker Fylkesnes på at flytrafikken har gått ned i land som har bygget ut lyntog.

– I Frankrike har de et togsystem som er så effektivt at flytrafikk mellom de største byene skal avvikles.

Støre er skeptisk

SV stiller seg dermed i et helt annet spor enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han tror ikke det er marked for lyntog i Norge.

– Det er avhengig av at du har et reisegrunnlag i passasjerer som Norge ikke har, sa Støre til NTB om bord på et lyntog mellom Beijing og Shanghai i forrige måned.

Kina har satset stort på lyntog de siste årene, og togturen mellom de to storbyene tar 4 timer og 20 minutter i en fart på 350 kilometer i timen.

– Jeg tror at hvis Norge hadde hatt noen titalls millioner innbyggere vi skulle frakte, så ville vi også fulgt dette sporet, sa Støre.

– Ikke økonomisk

Statsministeren avviste kontant ideen om lyntog mellom Bergen og Oslo.

– Jeg tror de fleste har skjønt at alternativet med å bygge denne typen tog mellom Oslo og Bergen ikke er regningssvarende, verken for klima eller økonomi, sa statsministeren.

Han viste til at regjeringen heller vil satse på tog i de befolkningstette områdene og bygge videre på det som er.

Fylkesnes etterlyser en mer framoverlent holdning.

– Vi kan ikke late som at vi om 30 år kan fortsette å fly og sende gods med semitrailere, som vi gjør i dag. Planleggingen av andre effektive transportmidler må starte nå, det kan ikke vente, sier han.

