Regjeringen kutter i inntektsskatten

– I denne regjeringsperioden har vi kuttet inntektsskatten med ni milliarder kroner. Den profilen kommer vi til å forsterke, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til E24.

Regjeringen foreslår i budsjettet, som legges frem mandag, å sette opp personfradraget fra 88.250 kroner til 108.550 kroner. Minstefradraget på trygd og lønn senkes samtidig til 92.000 kroner fra dagens 104.450 kroner.

Skattegrepet skal gi størst kutt til de som tjener minst. Folk med inntekt opp til 200.000 kroner skal ikke betale skatt på avgift – kun trygdeavgift, som i år ligger på 7,8 prosent. Regjeringen anslår at rundt 188.000 nordmenn får et skattelette på inntil 3.600 kroner.

– Her treffer vi de som har minst, uavhengig av hva inntekten deres kommer fra. Men det bidrar også til at det er mer attraktivt å jobbe mer, for du sitter igjen med mer av lønnen din, sier leder i finanskomiteen på Stortinget, Tuva Moflag (Ap).

Vekslingen i person- og minstefradraget er ikke det eneste skattegrepet i statsbudsjettet, men Vedum vil ikke røpe mer før budsjettet legges frem mandag.