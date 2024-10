Scholz' parti går trolig til valg på skattekutt

I gjengjeld skal de rikeste i landet skattes hardere, ifølge et utkast til SPDs partiprogram, som nyhetsbyrået DPA har fått tilgang til.

– Denne reformen skal gi folk mer å rutte med og styrke kjøpekraften. Med det stimulerer vi økonomien fra bunnen opp og i middelklassen, heter det i utkastet.

I tillegg ønsker partiet å heve minstelønna til 15 euro, innføre tiltak for å oppmuntre til kjøp og salg av elbiler og reformere gjeldsreglene.

Partiledelsen i SPD har i helgen vært samlet for å legge grunnlaget for partiets valgkamp i 2025. Sosialdemokratene har gjort det dårlig i partimålinger, og det er i dag lite som tyder på at Scholz blir sittende ved roret etter neste høst.

Landsdekkende målinger viser at SPD ligger cirka likt med ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) og langt bak Kristendemokratene CDU.

Valget i Tyskland avholdes 28. september 2025.

