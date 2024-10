Trump mener Zelenskyj lot krigen starte

Den amerikanske ekspresidenten har flere ganger kritisert Zelenskyj for at han ikke har klart å avslutte krigen mot Russland.

Torsdag gikk Trump et skritt lenger i en podkast med Patrick Bet-David. Han mener at Zelenskyj også må klandres for å ha latt krigen starte – til tross for at det var russerne som invaderte Ukraina.

– Det betyr likevel ikke at jeg ikke vil hjelpe ham, fordi jeg føler veldig med ukrainerne. Men han skulle aldri latt den krigen starte, sier Trump.

Zelenskyj presenterte sin seiersplan for Trump under et møte i New York i september, et møte begge beskrev i positive ordelag.

(©NTB)