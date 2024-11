Trumps gullgutter er ute av fengsel

Et par år senere ble han tiltalt for blant annet brudd på reglene om valgkampfinansiering, skattesvindel og banksvindel. Cohen sa i retten at han gjorde disse tingene etter ordre fra Trump. Han sa seg skyldig i tiltalen. Cohen ble fradømt retten til å praktisere som advokat i New York, og i mai 2019 møtte han ved porten til et føderalt fengsel i Otisville i New York. I november 2021 var han ferdig sonet.