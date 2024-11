Frp åpner for å kutte i sykelønna

– Det viktigste for Frp er å få en fullstendig gjennomgang av hele regelverket. Litt slik som arbeidsgiverne ønsker seg, sier nestleder Hans Andreas Limi i Frp til Klassekampen.

Limi er også leder for partiets programkomité. I et forslag til et nytt partiprogram står det at Frp vil «i større grad ansvarliggjøre den enkelte arbeidstaker ved korttidssykefravær».

Venstre har lenge vært for en reduksjon i sykelønna, men de vil i motsetning til Frp se mer på langtidssykefraværet.

I dag får man utbetalt 100 prosent lønn det første året du er syk. Venstre vil ha full sykelønn de første seks månedene, men gå ned til 80 prosent med mindre man går over til gradert sykemelding.

NHO, LO og de andre partene i arbeidslivet sitter for tiden i forhandlinger om en ny avtale for et mer inkluderende arbeidsliv, bedre kjent som IA-avtalen, der sykelønnsordningen er et helt sentralt tema.

