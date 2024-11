Regjeringen: Har økt skatter og avgifter med 27 milliarder

Skattene til de rikeste har økt gjennom et hopp i formuesskatten på til sammen 10,3 milliarder kroner i perioden 2021 til 2025. Samtidig har regjeringen kuttet omtrent tilsvarende sum i inntektsskatten til folk. Den har gått ned med 10,5 milliarder kroner.

Det kommer fram i et svar Finansdepartementet har sendt til Frp på spørsmål om statsbudsjettet.

– I løpet av denne stortingsperioden er det gitt betydelige lettelser i den ordinære inntektsskatten for personer, mens formuesskatt og grunnrenteskatter er økt, i tillegg til miljøavgifter og utbytteskatt, sier statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet i en skriftlig kommentar til NTB.

11,2 milliarder kroner uten grunnrenteskatt

Grunnrenteskattene har økt med 16 milliarder kroner fra 2021-2025. Statssekretæren forteller at dette i hovedsak skyldes økt skattesats for vannkraft.

– I tillegg bidrar innføringen av grunnrenteskatt på havbruk med om lag en firedel av økningene i grunnrenteskatt over perioden, sier han.

Skatten på utbytte fra selskaper har økt med 6,3 milliarder kroner i løpet av fireårsperioden.

Ser man på totalregnskapet for skatter- og avgifter, fratrukket grunnrenteskattene, er den totale økningen gjennom fireårsperioden på 11,2 milliarder kroner.

– Stabilt for husholdningene

Regjeringen mener de holder seg innenfor løftet fra Hurdal om å holde det «samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter og forbruk uendret».

– Med forslaget til 2025-budsjettet summerer lettelsene for husholdningene med denne definisjonen seg til 10,9 mrd. kroner under denne regjeringen, sier Grimstad.

På avgiftssiden har regjeringen totalt kuttet momsinntektene med 2 milliarder kroner og de har kuttet gebyrer med 700 millioner kroner.

Samtidig har klima-, miljø- og bilrelaterte avgifter økt med 7 milliarder kroner.

Dermed er den totale avgiftsøkningen på 4,9 milliarder kroner.

Hele tabellen

Her er hele regnestykket endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet i perioden 2021–2025. Merk at budsjettet for 2025 ennå ikke er vedtatt, og det som nå foreligger er et forslag som må gjennom Stortinget.

Grunnrenteskatt: + 16,0 milliarder kroner

Formuesskatt: + 10,3 milliarder kroner

Klima-, miljø- og bilrelaterte avgifter: + 7,0 milliarder kroner

Utbytteskatt: + 6,3 milliarder kroner

Andre særavgifter, toll: + 600 millioner kroner

Næringsbeskatning: + 200 millioner kroner

Sektoravgifter og gebyrer: – 700 millioner kroner

Merverdiavgift: – 2,0 milliarder kroner

Inntektsskatt personer: – 10,5 milliarder kroner

Sum skatte- og avgiftsendringer: + 27,2 milliarder kroner

Sum skatte- og avgiftsendringer uten grunnrenteskatter: + 11,2 milliarder kroner

