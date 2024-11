Donald Trumps første dag på jobb kan bli travel

– Det innebærer at vi får Russland og Ukraina til forhandlingsbordet på dag én, sier hun.

Vil kvitte seg med rettsforfølging

Presidenten er fast bestemt på å få de fleste straffesakene som er anlagt mot ham, til å forsvinne så snart han er tilbake i Det hvite hus.

Han har sagt at «to sekunder» inn i presidentskapet skal han sparke spesialetterforsker Jack Smith som har ledet etterforskningen i to føderale saker mot Trump. Nå forsvinner sannsynligvis både saken om de topphemmelige dokumentene som ble funnet i hans hjem, og etterforskningen av Trumps rolle i å få underkjent Bidens seier for fire år siden.

Trump kan ikke benåde seg selv fra New York-dommen i hysjpengesaken, men de fleste regner med at straffeutmålingen blir utsatt igjen. Saken om valgpåvirkning i Georgia under forrige valg vil sannsynligvis være den eneste straffesaken som gjenstår. Denne saken kan bli utsatt til minst 2029, etter presidentperioden.

Vil frigjøre kongresstormere

Trump har lovet å benåde dem som ble dømt for angrepet på Kongressen. Han omtaler dem som «patrioter», og vil stoppe videre rettsforfølgelse av dem. Trump har sagt at han vil hjelpe dem på sin aller første dag som president.

En av de store sakene i valgkampen er Trumps løfter om å innføre tollsatser på importvarer. Han ser på toll som en måte å styrke amerikansk økonomi på og redusere avhengigheten av utenlandske varer. Kritikere peker på at dette vil øke prisene for amerikanske forbrukere.

Vil reversere klimatiltak

Med en presidentordre på dag én sier Trump han vil reversere den vedtatte klimapolitikken. Han kan fjerne miljøbeskyttelse, stanse vindkraftprosjekter og fjerne Bidens initiativ for flere elektriske biler.

Trump vil øke produksjonen og bruken av fossile brennstoff. På dag én vil han bore, bore, bore og åpne nye områder i Arktis for petroleumsvirksomhet. Slik skal han få ned energiprisene for amerikanske forbrukere.

Trump har også lovet å fjerne føderale rettigheter for transpersoner. Det gjelder spesielt beskyttelse på skolen for transkjønnede studenter. Han presenterer dette som et grep for å beskytte barna mot det han kaller «politisk innhold» i skolene.

Statsansatte sitter utrygt

I statsapparatet sitter flere titusener ansatte som ikke blir skiftet ut når motstanderen vinner over det sittende regimet. De oppfattes som upolitiske medarbeidere som holder regjeringsapparatet i gang og hjelper til med overgangen etter valg. Også her skal det skje store ting på dag én.

Trump ønsker å omdanne mange av stillingene til politisk utnevnte byråkrater. Dette kan ifølge AP berøre rundt 50.000 av de 2,2 millioner stillingene i statsapparatet. Joe Biden tok aktive skritt mot dette grepet. Han fikk ikke gjennomført et lovverk mot å omdanne til politiske stillinger, men interne regler ble omgjort slik at en omklassifisering kan ta lang tid.