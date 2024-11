Trump bekrefter: Vil utnevne senator Marco Rubio til utenriksminister

– Marco er en høyt respektert leder og en veldig sterk stemme for frihet. Han kommer til å være en sterk forkjemper for vårt land, en ekte venn til våre allierte og en fryktløs kriger som aldri vil vike for våre fiender, skriver Trump i en uttalelse.

Rubio har tidligere tatt til orde for en konfronterende utenrikspolitikk overfor USAs geopolitiske motstandere, inkludert Kina, Iran og Cuba.