Høyre og Frp jevnstore på novembermålingene

Mens Høyre fortsatt er det største partiet med 22,4 prosent oppslutning, følger Fremskrittspartiet hakk i hæl med 22,0 prosent. Forskjellen mellom partiene er altså på marginale 0,4 prosentpoeng.

Det viser Poll of polls utregning av snittet for de sju nasjonale meningsmålingene i november.

Med disse tallene ville Høyre fått 41 mandater på Stortinget, mens Fremskrittspartiet ville sikret seg 40 mandater.

Voldsom vekst

For Frps del er dette nesten en dobling av valgresultatet i 2021, der partiet endte på 11,6 prosent og 21 mandater. Høyre vokser fra 20,4 prosent og 36 mandater i 2021 til 40 mandater og 22,4 prosent.

I en kommentar til Norstat-målingen fra NRK og Aftenposten der Frp fikk støtte av 25,3 prosent av velgerne, understreket Frp-leder Sylvi Listhaug at det er lenge til valget.

– Folk ønsker en ny kurs for Norge. Det er absolutt mulig, sa Listhaug.

Frp har opplevd en jevn vekst det siste året, og partiet er nå i posisjon til å utfordre Høyres dominans på borgerlig side. Men Frp-leder Sylvi Listhaug understreket overfor Aftenposten at politikken er det viktigste:

– Det er naturlig at det største partiet får statsministeren, men politikken er det viktigste, sa Listhaug.

Nedturen fortsetter for Ap

Arbeiderpartiet fortsetter sin nedadgående trend og får kun 18,7 prosent i snitt på novembermålingene, noe som ville gitt 34 mandater. Dette er en betydelig nedgang fra partiets 26,3 prosent og 48 mandater etter stortingsvalget i 2021.

SV holder seg stabilt med 9 prosent (17 mandater), mens Senterpartiet fortsetter å falle og lander på 6,6 prosent (12 mandater). Blant de mindre partiene ligger Venstre på 5,1 prosent (9 mandater), MDG på 3,4 prosent (3 mandater), og KrF på 3,1 prosent (2 mandater). Rødt gjør det bedre enn i 2021 med 5,9 prosent og 11 mandater i år. Fasiten i 2021 var 4,7 prosent og åtte mandater.

Samlet ville Høyre, Frp, Venstre og KrF oppnå et klart flertall med 92 mandater på Stortinget, langt over de 85 mandatene som trengs for flertall.