EU-politikere ber Norge stanse leting etter havbunnsmineraler

– Gruvedrift på havbunnen kan bli en økologisk bombe. Vi vet ennå ikke konsekvensene. Men vitenskapen har advart kraftig, sier Fourreau, som tilhører partigruppa The Left i EU-parlamentet, til NTB.

Som nyvalgt parlamentariker har den tidligere aktivisten bestemt seg for å fortsette kampen mot gruvedrift på havbunnen.

– Egoistisk

Norge er det fremste angrepsmålet.

– Norge opptrer svært egoistisk. Alle vil lide under skadevirkningene som dette kan medføre. Det marine økosystemet er utrolig sårbart, sier Fourreau.

Norge ligger i front globalt når det gjelder å åpne for boring etter havbunnsmineraler. I april sa et bredt flertall på Stortinget ja til å åpne et område i Norskehavet og Grønlandshavet for mineralvirksomhet.

– Dette er en uansvarlig beslutning. Hvis Norge åpner døra, vil andre land følge etter, spår Fourreau.

Sammen med Marie Toussaint fra partigruppa De grønne har hun fått 54 parlamentarikere til å skrive under på et brev som ble sendt til Stortinget i forrige uke.

Brev til Støre

NTB har fått en kopi av brevet. Det er stilet til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og ble først omtalt av Altinget.

Parlamentarikerne som har undertegnet, tilhører fire ulike partigrupper i EU-parlamentet: sosialdemokratiske S & D, liberale Renew, De grønne og The Left.

I brevet uttrykker de dyp bekymring for at Norge allerede har tildelt lisenser for leteaktivitet på havbunnen i arktiske farvann. De peker også på at Norge har ratifisert flere internasjonale avtaler, som de hevder blir brutt hvis planene blir gjennomført.