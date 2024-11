Budsjettforhandlingene står fast – flyttes til partileder-nivå

Forhandlerne Tuva Moflag (Ap), Ole André Myhrvold (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) gjorde et nytt forsøk på å komme videre torsdag kveld. Men avstanden mellom partene er fortsatt så stor at forhandlingsmøtet fredag flyttes over til Statsministerens kontor.

NTB får bekreftet at partilederne Kirsti Bergstø (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skal delta på møtet.

SV har hele tiden sagt at årets budsjettforhandlinger er spesielt krevende. De krever gjennomslag når det gjelder oljepolitikk, natur og fordeling. Etter det NTB forstår, oppfattes avstanden i år som reelt sett større enn hva den har vært i tidligere forhandlingsrunder.

– Vi tar forhandlingene videre til Statsministerens kontor i dag. Det er fremdeles stor avstand mellom regjeringspartiene og SV, men vi jobber for enighet, og for å få et grønnere og mer rettferdig statsbudsjett, så fort som mulig, skriver Fylkesnes i en epost til NTB.

Finanskomiteen på Stortinget har egentlig frist fredag for å legge fram sin innstilling om budsjettet. Den klarer partiene ikke å overholde.

– Forhandlingene fortsetter. Det er fortsatt tema som er utfordrende, men samtalene er konstruktive, sier Myhrvold.

Nesten alle budsjettforhandligsrundene mellom regjeringspartiene Ap og Sp og forhandlingspartner SV har gått på overtid. I prinsippet har partene nå tid på seg fram til 5. desember med å legge fram sitt forslag. Da skal budsjettet behandles.