– Dette er et inngrep som ikke kommer til å se dagens lys så lenge SV har en hånd på rattet. Det viser hvorfor det er viktig for miljøkampen med et sterkt SV, dette er en kamp vi vil kjempe til siste slutt, sier SV-leder Kirsti Bergstø i en pressemelding.

Gruvedrift på havbunnen var på forhånd ventet å bli blant de vanskeligste saken for partene å bli enige om.

Budsjettet er partene enige om at det ikke vil bli noen utlysning av konsesjoner for mineralvirksomhet på havbunnen i 2024 og 2025.