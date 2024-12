Ikke flertall for mistillitsforslaget i Oslo

Mistillitsforslaget mot kulturbyråd Anita Leirvik North (H) ble fremmet av Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG som følge av byrådens håndtering av kuttene ved kriserammede Oslo Nye Teater.

Det var knyttet usikkerhet til om Frp kom til å stemme for mistillit ettersom partiet har uttrykt misnøye med byrådets håndtering av karbonfangst og -lagring på Klemetsrud.

I bystyremøtet onsdag sa Frps representant at de ikke mener at kulturbyrådens håndtering av Oslo Nye gir grunnlag for mistillit.