Kjerkol: Vi må gjøre mer for få kontroll over strømmarkedet

Prissmitte fra kontinentet ligger bak de høye strømprisens som nå rammer Sørvest-Norge, og det oppleves urettferdig, erkjenner Kjerkol. I første omgang har man strømstøtteordningen som virkemiddel. påpeker hun.

– På lengre sikt må vi gjøre mer for å få tilbake kontroll på strømmarkedet for norske forbrukere og ikke minst for bedriftene våre, sa Kjerkol på NRKs Politisk kvarter.

– Vi må bygge ut mer kraft for å holde strømprisene nede. Vi har en plan for det, men det går ikke så fort som vi ønsker, vedgår hun.

Arbeiderpartiet varslet onsdag at de ikke vil fornye to strømkabler til Danmark neste år. Forslaget skal behandles på partiets landsmøte til våren.

Tusen bedrifter har fastprisavtale i sørvest

Kunngjøringen kom samtidig som strømprisene skyter i været. I en periode torsdag ligger prisen på over 13 kroner per kilowattime i Sørvest-Norge.

Forbrukere får dekket 90 prosent av prisen som er over 91,25 øre per kilowatt time når man inkluderer moms. Men bedrifter er utelatt fra ordningen. Det er også hytter og fritidsboliger.

Kjerkol viste til at rundt tusen bedrifter i prisområdet Sørvest-Norge har inngått fastprisavtale.

– Da får bedriftene mulighet til å kjøpe seg forutsigbarhet så de ikke får den type sjokkeffekt som vi får i ettermiddag, sier hun.

– Så må vi gjøre mer. Vi er i prosess for å ta tilbake kontroll på strømmarkedet så strøm fortsatt skal være et fellesgode i Norge, sier hun.

Vil fortsatt ha overføring

Hun ble konfrontert med uttalelser fra statsminister Jonas Gahr Støre fra februar 2023, der han omtalte utveksling av kraft som riktig for Norge og at dette var et aktivt politisk valg. Men Kjerkol avviste at Støre tok feil.

– Nei, vi har fortsatt overføringslinjer mellom våre naboland. Det bidrar til at prisene er lave i nord at vi har overføringslinjer mellom Norge og Sverige, og dermed rikelig kraft, sier hun.