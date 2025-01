– Det kan jeg helt sikkert gjøre. Jeg er ikke så opptatt av akkurat det, sier Solberg til NRK.

På flere av de siste målingene den siste tiden har Frp vært Norges største parti, og Høyre har havnet flere prosentpoeng bak. Valget er i september.

– Men jeg er faktisk opptatt av at det er ni måneder i et valg. Jeg har tenkt å by Listhaug til kamp, sier Høyre-lederen.