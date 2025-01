Hvite kvinner sviktet Kamala Harris

Geier mener at et komplekst system av årsaker har ført til valgresultatet i USA. – Internalisert kvinnehat spilte imidlertid sikkert en rolle. Mange har sannsynligvis innsett at de har valgt en problematisk figur i Trump. Men en typisk holdning for kvinner er at de tror det går an å håndtere slike menn.