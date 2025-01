Uttalelsen falt under høringen av Bessent i Senatet.

– Jeg vil være hundre prosent med på å skjerpe sanksjonene, spesielt mot de russiske oljeselskapene, til et nivå som vil bringe Russland til forhandlingsbordet, sa han.

Den tidligere hedgefond-sjefen ga også uttrykk for at han tror Trumps politikk vil føre til «en ny økonomisk gullalder». Han sa også at USAs sentralbank Federal Reserve bør være uavhengig av presidenten i pengepolitikken.