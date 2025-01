Vedum står på sitt: – Dette er feil retning å gå

– Jeg mener at det her er feil retning å gå, sa Vedum om den betente strømkrisen da NTB møtte ham på Gardermoen fredag morgen.

– Vi mener heller at vi må gå motsatt vei, og selvfølgelig i diskusjon med EU og Storbritannia om å få en bedre avtale på de kablene som ble bygd under Frp og som åpnet sommeren 2021, sier Vedum.

Regjeringskollega Arbeiderpartiet, med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, er klare på at det mest fornuftige er å innføre EUs fjerde energipakke.

– Feil å gi mer makt til EU

Vedum står på sitt og mener det er feil å begynne innføring av energipakken.

– Det handler ikke om Støre eller meg, det handler om hva vi mener er bra for det norske folk. Og jeg mener det er bra for norske folk at vi får mer styring i strømpolitikken, sier Sp-lederen.

– Og da mener jeg det er feil å gi mer makt til EU, fortsetter finansministeren.

– Vi i Senterpartiet er opptatt av at vi skal ha lave og stabile strømprisene i Norge, og mer nasjonal kontroll over strømpolitikken.

– Går ikke av på denne saken

Saken om energipakken kan potensielt ødelegge hele regjeringssamarbeidet. Flere stortingsrepresentanter i Senterpartiet har uttalt at partiet må forlate regjeringen dersom pakken blir innført.

– Regjeringen går ikke av på denne saken, sa energiminister Terje Aasland (Ap) på Politisk kvarter på NRK fredag morgen.

– Vårt mål er at vi skal fortsette det gode samarbeidet vi har med Senterpartiet i regjering, for det er viktig for landet vårt, sa Aasland.

Til NTB sa Vedum at det til sjuende og sist handler om folk.

– Vi mener strømpolitikken er viktig. Det å klare å ha mer nasjonal kontroll på den, og målet vårt er mer stabile og lave strømpriser.

– Ikke jeg som er viktig

Fredag morgen ønsket ikke Vedum å svare på spørsmål som omhandlet regjeringens fremtid.

På spørsmål om hvor sannsynlig han tror det er at han er finansminister om en måneds tid, svarer Vedum at han alltid jobber for gjennomslag.

– Det viktigste for meg er politikken, det er ikke jeg som er viktig.

Forslaget som er lagt fram inneholder tre direktiv fra 2018: Fornybardirektivet. bygningsdirektivet, og energieffektiviseringsdirektivet.

– Dette er tre direktiver som er veldig enkle. Vi har i samarbeid med Sp sagt at markedsdirektivene skal ikke behandles i denne stortingsperioden. Det er vi enige om, sier energiministeren.