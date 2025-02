USA stenger viktig betalingskanal til Cuba

Kort tid etter at Trump kom til makten igjen 20. januar, opphevet han en beslutning Joe Biden tok mot slutten av sin tid i Det hvite hus om å stryke Cuba fra listen over stater som støtter terror. Bidens vedtak var en del av en avtale som også inkluderte at Cuba løslot flere hundre politiske fanger.

Trumps cubansk-amerikanske utenriksminister Marco Rubio er en markant kritiker av Cubas kommunistregjering. Han kunngjorde fredag at USAs gjenoppretter en liste – som Biden gikk inn for å fjerne – over cubanske organisasjoner som er underlagt sanksjoner.

I tillegg til at alle som tidligere sto på listen, føres opp på nytt, er betalingsformidleren Orbit lagt til, opplyser Rubio.

Cubansk-amerikanere sender hvert år millioner av dollar til øya sør for Florida og er en kilde til hard valuta i en økonomi som sliter.

Orbit ble startet av Cuba for å erstatte Fincimex, en annen betalingsformidler som Trump innførte sanksjoner mot sist han var president. Han viste den gangen til koblinger mellom Fincimex og militæret på Cuba.