Navneforvirring om industripartier

Det dukker stadig opp helsides annonser i Finansavisen for noen som ønsker å fremstå som Det Norske Industriparti (DNI), med bilder av to godt voksne herrer som nærmer seg pensjonsalder og som ønsker næringslivets oppmerksomhet. Vi er overrasket over at Finansavisen slipper til denne type annonsering, selv om pengene sikkert kommer godt med, så lenge det ikke finnes noe parti du kan stemme på ved stortingsvalget i 2025 som heter Det Norske Industriparti.

STRIDENS KJERNE: En av annonsene som er rykket inn for DNI. Faksimile: Annonse

Det finnes kun ett parti i Norge i dag som benytter ordet «Industri» i partinavnet sitt, og det er Industri- og Næringspartiet (INP). Likevel finnes det enkelte som forsøker å fremstå som oss, blant annet ved å kalle seg Det Norske Industriparti. Det er imidlertid viktig å understreke at ingen partier er registrert under dette navnet, og det er derfor heller ikke et parti du kan stemme på ved valget i 2025. Dette er enkelt å sjekke ved å slå opp i partiregisteret.

Vi er klar over at en utbrytergruppe fra Industri- og Næringspartiet ønsket å få registrert et parti med navnet Det Norske Industriparti. Dette ble imidlertid endret da man innså at Partiregisteret i Brønnøysund ikke ville godta et slikt navn. I stedet fikk de registrert navnet Partiet DNI, som de i dag opererer under.

Det er viktig for Industri- og Næringspartiet, som er representert i 119 kommuner med 238 kommunepolitikere, samt fylkespolitikere i nært sagt alle fylkene i Norge, at vi ser svært alvorlig på forsøk på å skape forvirring eller falske assosiasjoner. Det er maktpåliggende å understreke at i disse tider med falske nyheter, påvirkningsoperasjoner fra fiendtlige stater og aktører, så må politikere, journalister og redaktører være med å verne om demokratiet, ikke være med å skape forvirring og tvil om hva som gjelder ved valgdagen.

At Partiet DNI, med Owe Waltherzøe i spissen, ønsker å bidra til denne forvirringen, har vi fryktet. Vi regner ikke med at forkortelsen står for Den Norske Israelmisjon eller programutviklingsfirmaet DNI, som lager systemer til automasjon for produksjonsbedrifter.

Vi håper at Owe Waltherzøe og Eivind Sandviks partikolleger innehar nok anstendighet til å være ærlige og bruke sitt korrekte partinavn, spesielt i et valgår. For oss er det viktig at velgerne ikke blir forvirret eller villedet. Det finnes nemlig kun ett parti i Norge med Industri i navnet sitt, og det er Industri- og Næringspartiet (INP).

Vi ønsker alle en god og ryddig valgkamp!

Christian Mikkel Dobloug

Kulturpolitisk talsperson for Industri- og Næringspartiet (INP)