The Economist: – Disse er vinnerne i Deepseek-dramaet

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Hvis du ikke trodde på mirakler før, kan det være på tide å begynne nå. Brussel er nær ved å innrømme at EU må revurdere sin nullutslippspolitikk. Hvis dette markerer starten på en større omveltning, kan kanskje Europas nedtur unngås likevel.

Financial Times

De Rwanda-støttede opprørerne i M23 kontrollerer stadig større områder i Øst-Kongo. Vestlige regjeringer har latt seg imponere av Rwandas suksesser innen utvikling og fattigdomsbekjempelse, men Rwanda kan ikke få frie tøyler.

Die Welt

Man kan mene hva man vil om kristendemokratenes partileder Friedrich Merz og hans utspill i flyktningpolitikken. Men å stemple ham som fascist er nedrig. Den tyske debattkulturen har godt av at nazireferansen blir liggende hjemme.

The Economist

Markedets reaksjon var brutal, men alt i alt er det langt flere vinnere enn tapere i DeepSeek-dramaet – også innen teknologi. Apple kan lene seg tilbake og plukke de beste modellene fra et stadig mer konkurransepreget marked. Mindre AI-laboratorier, som franske Mistral og Emiratenes TII, vil trolig forsøke å adoptere effektivitetsforbedringer for å ta igjen de største aktørene. For AI-brukerne er Deepseek bra.

