EU lover tydelig respons til eventuell Trump-toll

– Toll skaper unødvendige økonomiske forstyrrelser og driver inflasjon. Det er skadelig for alle parter, sier en talsperson for EU.

Trump varslet så sent som fredag at han planlegger å innføre ekstra toll på varer fra EU i framtiden, men har ikke sagt noe om når dette er ventet.

Talspersonen sier imidlertid at EU er innstilt på å opprettholde handels- og investeringsforbindelser med USA.

– Det står mye på spill. Vi burde begge se på muligheter til å styrke forholdet.

EU, som består av 27 land i Europa, går samtidig ut mot Trumps avgjørelse om å innføre straffetoll mot Canada, Mexico og Kina.

Les også Sterke reaksjoner etter ny Trump-toll President Donald Trump gjør alvor av truslene om straffetoll. Det vil kunne føre til høyere priser og høyere renter, mener eksperter.

– Vil kunne svi

USAs president Donald Trump medgir at beslutningen om å innføre straffetoll på varer fra flere land vil kunne svi for mange amerikanere, men sier at det er verdt prisen.

– Vil det bli smertefullt? Ja, kanskje (og kanskje ikke!), skriver han i et innlegg på sin egen plattform Truth Social søndag.

– Men vi skal gjøre Amerika storartet igjen, og det vil være verdt prisen som må betales, legger han til.

Les også Trump gjør noe riktig også

Vil ha Canada

I et innlegg annet på Truth Social hevder Trump at USA betaler «hundrevis av milliarder dollar for å subsidiere Canada, og at «uten disse massive subsidiene ville ikke lenger Canada ha eksistert som et levedyktig land».

– Derfor bør Canada bli vår elskede 51. delstat, skriver han.

Trump hevder videre at dette ville resultere i «mye lavere skatter og langt bedre militær beskyttelse for Canadas innbyggere».

– Og ingen toll, legger han til, med henvisning til sin egen beslutning om å innføre 25 prosent straffetoll på varer fra Canada.

Ifølge amerikanske myndigheter hadde USA i 2024 et handelsunderskudd på drøyt 620 milliarder kroner med Canada.