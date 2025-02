Kjempedemonstrasjoner i Tyskland mot ytre høyre – CDU-leder avviser regjeringssamarbeid med AfD

Men få dager tidligere sikret AfD flertall for et ikke-bindende forslag fra CDU om å stramme inn asyl- og flyktningpolitikken. Merz brøt dermed med et langvarig tabu mot samarbeid med det innvandringsfiendtlige partiet.

Utelukker saarebid

CDU-lederen utelukket søndag kategorisk noe som helst samarbeid med AfD og en eventuell regjering ledet av ham etter valget, skriver nyhetsbyrået DPA.

– Jeg har virkelig sagt veldig tydelig en rekke ganger: Det blir intet samarbeid fra oss med AfD, sa Merz.

– Vi kjemper for politiske flertall i det brede sentrum av vårt demokratiske spektrum, sa Merz. På spørsmål om han vil godta AfD-stemmer for å få flertall, svarte han «nei».

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius, som representerer SPD, mener imidlertid at Merz nå har åpnet døren for at lokallag i CDU kan komme til å samarbeide med AfD på lokalt nivå.

– Han må ta ansvar for det, sier Pistorius, som videre ber Merz om å ta avstand fra AfD.

Nyvalg

Forslagene som CDU fremmet i nasjonalforsamlingen, tok til orde for stans i familiegjenforening for flyktninger med begrenset beskyttelsesstatus. Det ba også om utvidede fullmakter til politiet til å deportere personer uten innreisepapirer ved grensa, før de får anledning til å søke asyl.

Også lørdag var det lignende demonstrasjoner. I Frankfurt møtte 9000 mennesker opp i forstaden Neu-Isenberg for å protestere mot AfD.

Også i Stuttgart, Karlsruhe og Mannheim ble det avholdt større demonstrasjoner lørdag.

Tyskere går til urnene 23. februar for å stemme på ny nasjonalforsamling etter at det ble utlyst nyvalg i desember. Det skjedde etter at statsminister Olaf Scholz' regjering ble felt i en mistillitsvotering i forbundsdagen.