Vedum vil utfordre Støre: – For mange dyre grep

– Det er for mange dyre grep som løftes fram som gode klimatiltak, grep som er mer symbolpolitikk enn realpolitikk, sier Sp-leder og avtroppende finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Tirsdag går han og Senterpartiet ut av regjering og trenger dermed ikke stille seg bak Støre-regjeringens klimapolitikk. Det vil folk få merke når Stortinget skal behandle klimameldingen til våren, ifølge Vedum.

– Jeg kommer til å være veldig tydelig på at vi må føre en klimapolitikk som er mer virkelighetsnær og mer effektiv. Norge må gjøre store grep på klima, men det må være mer aktive, gode grep, som gjør at støtten til klimapolitikken vil øke i befolkningen, sier Vedum.

– Ulike syn mellom Sp og Ap

Arbeiderparti-regjeringens nye stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 kommer etter planen til våren. Den blir det kamp om.

– Det kommer til å bli en krevende runde, for der har det vært ulike syn mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet over tid. Slik har det vært da vi var i opposisjon – og da vi var i regjering, sier Vedum.

Han er tydelig på at vi må få ned verdens klimagassutslipp.

– Men ikke på en måte som bare skaper store utfordringer for enkeltnæringer og enkeltpersoner uten å gi noen reell effekt på verdens klimagassutslipp, sier han.

Foreløpig ønsker han ikke å gå i detalj på hvilken klimapolitikk Senterpartiet vil kjempe for og på hvilken måte den skiller seg fra regjeringens politikk.

– Bilavgiftene har gått ned

Før forrige stortingsvalg var Senterpartiet ivrig forkjemper for lave bensinpriser. Men Sp-Ap-regjeringen har fått kritikk for at prisene har klatret til nye høyder mens de har sittet ved makten.

Den avtroppende finansministeren er imidlertid glad for at han i møte med Ap og SV har klart å stoppe forslag om avgiftsøkninger på drivstoff, og at regjeringen har kuttet i trafikkforsikringsavgiften.

– På grunn av den posisjonen vi har hatt, har heldigvis de samlede avgiftene med å ha en bil gått ned i denne perioden. Og selv om prisene på fossilt drivstoff har gått opp, så har avgiften på drivstoff stått stille, sier han.

– I sum har vi holdt avgiftstrykket nede. I behandlingen av klimameldingen skal vi se på helheten. Da gjelder det nettopp å ha en jordnær og praktisk klimapolitikk, der vi kutter utslipp og bidrar til det globalt, uten at det blir for dyrt for samfunnet.