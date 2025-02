Har tro at Norge kan unnslippe mulige EU-tollmurer

Nesten all vår eksport går til europeiske land, men Norge er ikke med i EUs tollunion. Dermed risikerer vi å bli rammet hvis EU innfører beskyttelsestoll i en eventuell handelskrig med USA:

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sier hun har håp om en god dialog med EU. Tirsdag deltar Norge på et møte i Polen med EUs handelsministre.

– Vi ber om noe vi i utgangspunktet ikke har krav på, men jeg har tro på at det skal kunne håndteres på en god måte, sier Myrseth til NTB.

– Gjensidig avhengighet

Donald Trump kunngjorde i helgen at USA innfører 25 prosent toll mot nabolandene Canada og Mexico og 10 prosent toll mot varer fra Kina. Tidligere har den amerikanske presidenten sagt at han også skal innføre toll mot EU, som i sin tur har varslet at det i så fall kommer mottiltak.

Budskapet til EU-landene skal være tydelig på tirsdagens møte, beskriver Myrseth: Norge må ikke rammes av eventuelle tiltak som settes inn i en handelskrig.

Hun har tro på at Norge har gode argumenter for å komme på innsiden hvis EU oppretter tollmurer.

– Vi har en EØS-avtale som har tjent begge parter veldig godt. Vi har en gjensidig avhengighet av hverandre, og vi har felles viktige verdikjeder i industrien, sier hun, men presiserer samtidig at vi ennå ikke vet hvilke tiltak som kommer dersom det bryter ut handelskrig mellom EU og USA.

Hun peker på at alt fra sjømat til aluminium er viktige eksportvarer som EU-landene også trenger. Bare 3 prosent av Norges eksport går til USA, mens hele 68 prosent går til EU og 20 prosent til Storbritannia.

– Viktig å få unna direktiv-etterslep

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har lenge snakket om at regjeringen forbereder seg på en mulig tilspisset handelskonflikt, og at det har vært kontakt med EU for å sikre Norges stilling. Det er også noe av bakteppet for at regjeringen vektlegger å få unna etterslepet av EU-direktiver som venter på å bli innført i Norge. Det er et budskap Myrseth også gjentar.

– Skulle det oppstå handelskrig, så kan det få store økonomiske ringvirkninger som kan påvirke norske arbeidsplasser. Derfor jobber vi intenst med dette, sier Myrseth.

På møtet mandag og tirsdag er ministre med ansvar for både konkurranse og handel fra hele Europa til stede. Konkurranseevne og handel står på dagsordenen.

– På den type arena er det utrolig viktig at Norge er, sier næringsministeren.

Vikar reiser for Myrseth

Hun skulle selv vært til stede på møtet, men nå er det bestemt at statssekretær Vegard Grøslie Wennesland (Ap) reiser i stedet. Myrseth vil ikke si noe om årsaken til dette.

– Er det fordi det kommer rokeringer i regjeringen som vil berøre deg?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier hun.