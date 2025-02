Frp har krevd innsyn i det statlige lånet og hva næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) visste da lånet ble gitt, skriver E24.

400 millioner kroner kommer fra ordningen grønn industrifinansiering. I tillegg fikk selskapet 1,1 milliarder kroner på kommersielle vilkår.

Da Frp denne uken tok saken opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, var det kun Rødt som ga sin støtte – og saken ble stemt ned.

– Dette er store summer som blir utbetalt til et høyrisikoprosjekt. Vi reagerer på hemmeligholdet, og at andre partier ikke ønsker svar, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Regjeringen har tidligere avvist at Morrow får særbehandling. Batteriprodusenten har fått den hittil eneste bevilgningen så langt under regjeringens satsing Grønn industrifinansiering.

– Ordningen Grønn industrifinansiering er skreddersydd for å utløse investeringer i industrien i mer grønn retning, ikke for enkeltprosjekter, sa næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til E24 etter at beløpet hadde blitt lagt fram.