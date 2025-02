Musk lover å stoppe statlige tilskudd

Elon Musk lover ensidig å kansellere statlige tilskudd verdt hundrevis av millioner dollar etter at hans «Departement for statlig effektivitet» (Dodge) skal ha fått tilgang til betalingssystemet til USAs finansdepartement, skriver Financial Times.

Verdens rikeste mann skrev på Twitter/X at han «raskt stenger ned … ulovlige utbetalinger» etter at en liste over tilskudd til lutherske organisasjoner ble lagt ut på nettet.



Han hevder at hans team har oppdaget «at betalingsgodkjennere i finansdepartementet ble instruert til alltid å godkjenne betalinger, selv til kjente svindel- eller terrorgrupper».

– Forakt for loven

Ifølge FT har systemet blitt drevet av erfarne tjenestemenn, og finansdepartementet har allerede et internt team som identifiserer svindel. En kilde med kjennskap til situasjonen hevder at Doge-representanter ikke har myndighet til å stoppe betalinger, kun lese dataene.

– Jeg kan ikke tenke meg en eneste god grunn til at politiske aktører som åpenbart har vist forakt for loven, skulle trenge tilgang til disse sensitive og kritiske systemene, sier senator Ron Wyden, den øverste demokraten i Senatets finanskomité, som bekrefter at Doge har fått «full tilgang» til systemet.

– Trygde- og Medicare-utbetalinger, tilskudd, betalinger til statlige entreprenører – inkludert de som konkurrerer direkte med Musks egne selskaper. Alt sammen, legger han til.

Tips fra Flynn

Kommentarene fra Musk kom etter at Mike Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver som ble benådet i 2020 etter å ha innrømmet å ha løyet om sine kontakter med russere, publiserte en et regneark som viste betalinger til flere lutherske veldedighetsorganisasjoner.

«Disse enhetene mottar enorme summer, noe som reiser alvorlige spørsmål om hvordan skattebetalernes penger blir brukt og hvem som drar nytte av dem.»



«Teamet @Doge stenger raskt ned disse ulovlige utbetalingene,» svarte Musk raskt, til tross for at det er usikkert om han i det hele tatt har juridisk myndighet til å gjøre det, skriver FT.