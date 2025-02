– Jeg er dypt beæret over å ha blitt spurt om å hjelpe mitt land i denne kritiske situasjonen.

Det uttaler Jens Stoltenberg i en pressemelding som sikkerhetskonferansen i München har sendt ut.

Tirsdag fikk han ny jobb etter å ha gått av som generalsekretær i Nato.

– Etter en grundig vurdering bestemte jeg meg for å si ja til statsminister Støres forespørsel om å bli finansminister i Norge, uttaler Stoltenberg.

De nye regjeringsmedlemmene kom ut på Slottsplassen tirsdag formiddag. Da var de formelt blitt utnevnt inne på Slottet. Kongen og Kronprinsen var til stede i ekstraordinært statsråd.

– Jeg står her med den første rene Arbeiderparti-regjeringen på 25 år. I sum er dette et lag som er klar for å styre Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre på Slottsplassen.

– Vi er på jobb for Norge. Det skal synes at det er en moderne sosialdemokrati som nå styrer. Dette er en regjering som gjør det viktigste i folks liv til det viktigste i politikken, sa Støre.

– Det er en regjering som skal se forover og ikke bakover. Og det er en viktig oppgave som venter oss: Vi skal jobbe for at folk får bedre råd og flere kommer i jobb. Vi skal jobbe for at vi styrker forsvaret vårt og bekjemper kriminaliteten, sa statsministeren.

Han lovte å jobbe for at at ventetiden i sykehusene skal gå ned, at barna lærer bedre og at de trives bedre i skolen.