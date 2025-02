Tirsdag formiddag presenterte Jonas Gahr Støre sin nye Ap-regjering. Den mest overraskende nyheten var at tidligere statsminister og NATO-sjef Jens Stoltenberg takket ja til å bli finansminister i Støres regjering.

Det er kun fire måneder siden Jens Stoltenberg ga seg som sjef i NATO etter ti år i sjefstolen.

– Kan endre valgkampen

– Det viser hvor desperate Arbeiderpartiet er når de henter inn Stoltenberg. Jeg satte kaffen i halsen, og jeg frykter det kan endre valgkampen. Vedum rekker ikke Stoltenberg til navlen en gang, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Jens Stoltenberg har ledet to regjeringer i Norge, i 2000-2001 og 2005-2013, og hatt stillingen som finansminister i årene 1996-1997 og nærings- og energiminister i perioden 1993-1996.

– Som finansminister tror jeg Stoltenberg kan gjøre en fantastisk jobb. Nå vil fokus rettes fra Støre til Stoltenberg, og det blir Stoltenberg man går til i mange spørsmål, sier Sissener.

Trøbbel for Høyre

– Vil dette kunne skape problemer for Høyre?

– Stoltenberg blir en stor utfordring for Høyre. Mange er lei av Erna, sier forvalteren.

– Hva om Stoltenberg kommer med et forslag om å fjerne skatt på arbeidende kapital? Det er ingen tvil om at vi har et samfunn hvor vi skatter nordmenn på én måte og utlendinger på en annen måte. Det tror jeg Stoltenberg skjønner, sier Sissener.