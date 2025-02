Tirsdag formiddag presenterte Jonas Gahr Støre sin nye Ap-regjering. Da ble det klart at tidligere statsminister og NATO-sjef Jens Stoltenberg takket ja til å bli finansminister i Støres regjering.

– Det er fantastisk at han går fra å være generalsekretær i Nato, til en skakkjørt regjering som finansminister. Det er et utrolig sjakktrekk fra Gahr Støres side, som man ikke hadde forventet fra han, sier Trygve Hegnar.

Stoltenberg har tidligere ledet to regjeringer, og har også hatt stilling som finansminister (1996–1997) og nærings- og energiminister (1993–1996).

– Han er en god mann, men en veldig dårlig mann for opposisjonen, for Høyre og for de som trodde man skulle få en ny regjering i september, sier Hegnar.