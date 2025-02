Valgforsker om Stoltenberg-utnevnelsen: – Kan kun slå positivt ut for Ap

– Han er en svært populær politiker, som har en sterk posisjon i Norge og internasjonalt. Han er også en veldig dyktig politiker til å kommunisere og drive valgkamp, sier Bergh, som jobber på Institutt for samfunnsforskning.

Likevel peker han på regjeringsslitasjen Jonas Gahr Støres regjering har opparbeidet seg gjennom hele perioden. Den vil ikke nødvendigvis forsvinne selv med en svært populær politiker.

– Det er jo ikke usannsynlig at det blir en positiv oppmerksomhet, og det kan man merke på meningsmålingene på kort sikt. På lengre sikt, inn mot valget, er det mye mer åpent. Man har mange eksempler tidligere i historien på at en regjering har hatt populære politikere og likevel tapt valget.

Borgerlig side ligger fortsatt best an på meningsmålingene. Bergh påpeker imidlertid at Arbeiderpartiet nå får en mulighet til å profilere sin politikk og sine statsråder alene, istedenfor i koalisjon med et annet parti.

– Men det kommer nok litt an på hva som skjer, hvor vanskelig det blir med samarbeid i Stortinget – om dette framstår som såkalt stortingsregjereri eller som at denne regjeringen har god kontroll, sier valgforskeren.