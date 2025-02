Sjømat Norge tatt av strømmen

Willfred Nordlund (Sp). Foto: Privat

Geir Ove Ystmark fra Sjømat Norge skriver i Finansavisen at det å vente med behandlingen av fjerde energimarkedspakke kan påvirke markedsadgangen for norsk fisk inn i EU. Det er vill påstand når EU skriker etter norsk sjømat.

I et av de mer grelle eksemplene på skremselspropaganda mot å stå opp for nasjonal kontroll av strømmarkedet og strømprisene i Norge, påstår Ystmark at EUs mulige mottiltak mot USA i en fremtidig handelskrig kan ramme norsk markedsadgang til EU for norsk fisk. Det henger ikke på greip økonomisk, logisk, politisk eller rettslig.

EU har så å si ingen lakseoppdrett. Allerede der halter logikken til Ystmark

EUs mottiltak mot USA vil først og fremst ramme USA. I neste omgang kan EU innføre såkalte beskyttelsestiltak mot andre. Disse er ment å beskytte EUs produsenter dersom vareflyten på verdensmarkedet plutselig blir omdirigert til EU (i dette tilfellet som følge av at USA stenger laks ute fra sitt marked).

EU har så å si ingen lakseoppdrett . Allerede der halter logikken til Ystmark. Lakseforedlingsindustrien i EU, derimot, skriker etter norsk laks. Senest forrige uke hadde EU et møte der de diskuterte hvor sure de er på Norge over at vi har eksportforbud på produksjonsfisk.

Så må man også spørre seg, er det politisk spiselig for EU-kommisjonen å øke prisen på laks etter flere år med høy matinflasjon i EU og få sin egen foredlingsindustri på nakken? For ikke å glemme at Draghi-rapporten ber kommisjonen begrense sine proteksjonistiske instinkter til de få sektorene som EU virkelig bør satse på. Det gir derfor ingen mening for EU å innføre beskyttelsestoll mot norsk laks og sjømat.

Så må jeg få lov til å minne om at EUs mulighet til å sanksjonere Norge for manglende implementering av EØS-relevant regelverk er å suspendere det aktuelle vedlegget i EØS-avtalen. Det vil være totalt urealistisk at EU suspenderer energikapittelet i EØS-avtalen når det vil medføre at vi ikke lenger handler olje og gass med EUs egne regler.

Å påstå at dersom Norge, som Sp mener er klokt, ikke innfører de nå tre meget omtalte direktivene i EUs fjerde energimarkedspakke vil medføre at EU stenger norsk sjømat ute, er ute av alle proposisjoner.

Tvert imot driver ikke Sp sine politikere med strømmen, vi tar aktive grep for å sikre regelverk som gir norsk næringsliv konkurransedyktige betingelser – også for fiskeri og sjømat i det viktige EU-markedet. Det bør Sjømat Norge være glad for – deres medlemmer trenger også strøm.

Willfred Nordlund (Sp)

Stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen