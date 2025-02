– I tiden som kommer nå er det viktig å følge opp med stabilitet. Jeg håper at norske bedrifter, som i stor grad er små og mellomstore bedrifter, vil se til en finansminister som kan sine saker. Det er de private som er jobbskaperne i Norge, og dem skal vi lytte til. For oss blir det viktig å være i god dialog med arbeidslivets parter. Det har Jens lang erfaring med, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse tirsdag.

Tidligere tirsdag kom Jens Stoltenberg ut på Slottsplassen som Norges nye finansminister.

På en pressekonferanse understreket Støre at Norge trenger en stødig finansminister.

– Nøkkelperson ved handelskonflikt

– Sammen i regjeringen vil Jens være en nøkkelperson i en situasjon der en handelskonflikt kan ramme Norge. Det er en trygghet å få Jens i den rollen, særlig når det drar seg til i det internasjonale klimaet, sa han.

– Skal han jobbe for Sikkerhetskonferansen i München eller blir han 100 prosent finansminister, ble Støre spurt på en pressekonferanse.

– Han blir 150 prosent finansminister, hvis jeg kjenner Jens rett, svarte Støre.

– Blir det noen endringer i rammevilkårene for næringslivet, var et annet av spørsmålene statsministeren fikk.

– Nå er vi opptatt av stabilitet og forutsigbarhet. Jeg er opptatt av at næringslivet ser at de har en regjering som er på jobb for dem.

Støre ble også spurt om Stoltenbergs forholdsvis gode forhold til Donald Trump.

– Vi skal jobbe med mange områder, så det er viktig forstå hvordan den nye administrasjonen i USA tenker. Vi har forberedt oss på overgangen. Når vi diskuterer håndtering av viktige saker, får vi en ekstra ressurs, sa Støre.

– Kritisk situasjon

Stoltenberg har uttalt at Norge står i en spesiell situasjon.

– Jeg er dypt beæret over å ha blitt spurt om å hjelpe mitt land i denne kritiske situasjonen.

Det uttalte Stoltenberg i en pressemelding som sikkerhetskonferansen i München har sendt ut.

– Etter en grundig vurdering bestemte jeg meg for å si ja til statsminister Støres forespørsel om å bli finansminister i Norge, uttaler Stoltenberg.

Tonje Brenna nummer to

På spørsmål opplyste Støre at de to nestlederne i Arbeiderpartiet har plass nummer to og tre i regjeringen dersom han blir fraværende. Samtidig spiller kjønn inn. Det innebærer at Tonje Brenna har rang nummer to i regjeringen og at Jan Christian Vestre er nummer tre.

– Deretter er det ansiennitet som gjelder. Så det blir Jens som nummer fire og utenriksministeren som nummer fem og så videre. Men det har ingen praktisk betydning. Det har bare betydning for hvor vi skal sitte, sa Støre.