– På grunn av utnevnelsen som finansminister i den norske regjeringen, har Jens Stoltenberg gått av som medformann for Bilderberg-gruppen, skriver en talsperson for Bilderberg i en e-post til E24.

I november ble Stoltenberg valgt som leder i det mektige nettverket, som hvert år samler eliten i næringsliv og politikk.

Men det er ikke den eneste rollen han må ta farvel med. Ifølge DN skulle Stoltenberg også bli rådgiver for det svenske oppkjøpsfondet EQT.

– Jeg har vært i dialog med mange ulike selskaper om å ta oppdrag for dem, fordi jeg har ønsket også å jobbe med klima- og energiomstilling. For en tid siden inngikk jeg derfor en avtale med EQT om at jeg skulle være tilknyttet selskapet innenfor disse områdene, sier Stoltenberg til avisen.

– Den avtalen har jeg nå avsluttet, legger han til.

Stoltenberg skulle også bli ny leder for Den internasjonale sikkerhetskonferansen i München (MSC) og ta over vervet i februar. Her går han ut i permisjon til han er ute av offentlig tjeneste.

– Grundig vurdering

Tidligere tirsdag kom Stoltenberg ut på Slottsplassen som Norges nye finansminister.

Stoltenberg har uttalt at Norge står i en spesiell situasjon.

– Jeg er dypt beæret over å ha blitt spurt om å hjelpe mitt land i denne kritiske situasjonen.

Det uttalte Stoltenberg i en pressemelding som sikkerhetskonferansen i München har sendt ut.

– Etter en grundig vurdering bestemte jeg meg for å si ja til statsminister Støres forespørsel om å bli finansminister i Norge, sa han.