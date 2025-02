Trump hyller Norges skolesystem

President Donald Trump skal møte med Israels president Benjamin Netanyahu tirsdag. I den forbindelse holder han i forkant en pressekonferanse i Det hvite hus. Blant temaene som tas opp i pressekonferansen er utfordringer tilknyttet USAs utdanningssystem. Der peker Trump mot Norge som et eksempel på en nasjon som har et godt utdanningssystem.

– Vi vil at skolene våre skal bli så gode som de i Norge, Sverige og Danmark, sa Trump.

Ansvar til statene

Trump ønsker å gi ansvaret til de ulike statene når det kommer til utdanning og ikke holde det på nasjonalt nivå slik som det er i dag. Han er verken fornøyd med kvaliteten eller kostnadsnivået.

– Vi bruker mer per elev enn alle andre land i verden og vi er på bunnen av listen når det kommer til kvalitet på utdanningen, og det jeg vil gjøre er å la statene drive skolene, sa Trump.



Gjennom arbeidet med å flytte ansvaret for skolene fra nasjonalt til statlig nivå vil ikke USA lenger trenge en leder for Instituttet for Utdanning, i dag ledet av Linda McMahon. Trump håper hun vil gjøre jobben og deretter gå av som leder for instituttet.

– Jeg vil at Linda skal gjøre arbeidet som trengs slik at hun kan slutte i jobben sin, sa han.

– Hvis vi gjør det vil vi ha skoler på nivå med Norge og Danmark, fortsatte presidenten.